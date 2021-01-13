Медицинские учреждения региона составляют списки желающих сделать прививку от коронавируса. В Тульской области заявки на вакцинацию препаратом «Спутник V» принимают 5 больниц — две в Туле и три по области:Тульская городская клиническая больница №2 - 33-80-06;Тульская городская больница №9 - 77-03-93;Ефремовская районная больница - (48744) 2-14-18, (48741) 6-22-90, (48768) 2-16-53;Новомосковская городская больница - (48762) 7-00-03;Алексинская районная больница №1 - (48753) 2-19-45.При этом ззарегистрировались у оператора — лишь начало. После обращения с заявителем должна связаться старшая медсестра и сообщить дату и время приема, поскольку перед процедурой необходимо пройти осмотр у врача. Вакцинироваться от коронавируса «Спутником V» смогут граждане в возрасте старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.Кстати, вакцинацию от коронавируса на данный момент уже успели пройти более 1750 жителей региона.