Профилактическое мероприятие «Такси» выявило три транспортных средства, водители которых осуществляли нелегальные пассажирские перевозки, с нарушениями действующего законодательства.В отношении всех задержанных водителей составлены административные материалы по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ (отсутствие лицензии). А один из них удостоился штрафа еще и за управление транспортным средством при наличии неисправностей, другой - по ч. 2, ст. 12.37 КоАП РФ за управление транспортным средством с истекшим сроком годности полиса.Транспортные средства помещены на специализированную стоянку.