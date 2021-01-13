Неизвестные разрисовали несмываемыми маркерами арт-объект.Пользователи соцсетей активно обсуждают акт вандализма. Кто-то предполагает, что злоумышленники перепутали гигантские смайлы со стеной. Другие предлагают конкретные действия, после того, как вандалов найдут: «Дать тряпку в руки и на трудотерапию,оттирать свои шедевры», «Всё от безделья. Тряпку в руки - это мало. В городе вон дворников нехватка...»А кто-то, наконец-то, посчитал этот момент за шанс высказаться в отношении культурной ценности арт-объекта: «...Шары поставить посреди города - это больший вандализм».