По предварительным данным, подозреваемый познакомился с будущей жертвой и на фоне доверительных отношений заглянул к тому в гости для совместного распития алкоголя. Когда же хозяин потеряв чувство меры, перебрал, визитер решил его обокрасть, и беспрепятственно вынес из квартиры микроволновую печь, системный блок и монитор на общую сумму в 20 тысяч рублей.Поскольку все прошло гладко, то через несколько дней новоявленные приятели собрались выпивать снова. Поняв, что владелец квартиры не осознал факт предыдущей кражи, подозреваемый, предположительно, позарился на этот раз на бытовую технику стоимостью 7 тысяч рублей.Второй заход для 32-летний неработающего и ранее судимого новмосковца оказался не столь удачным. На этот раз гостеприимный хозяин обнаружил пропажу и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска обнаружили установили личность злоумышленника и изъяли похищенное. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.