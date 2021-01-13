В ближайшие сутки через Тульскую область ожидается ухудшение погодных условий, в частности, обильное выпадение осадков.В связи с этим госавтонспекция ожидает оосложнения дорожно-транспортной обстановки, и обращается к водителям с просьбой соблюдать правила дорожного движения, быть крайне внимательными и аккуратными в пути, особенно вне населенных пунктов.Кроме того, экипажи ДПС ГИБДД Тульской области, находящиеся на маршруте патрулирования будут готовы в любой момент оказать помощь участникам дорожного движения, попавшим в аварийную ситуацию. Обращаться можно по телефонам: 32-95-07, 32-95-54, 32-32-53 или 32-32-54.