В ходе предварительного расследования установлено, что в ночь на 1 ноября 30-летняя дама, находясь в состоянии алкогольного опьянения, была задержана сотрудниками полиции. Однако подчиниться им она отказалась, и нанесла полицейскому удар кулаком в область груди.К счастью, на этом все и закончилось — телесных повреждений, опасных для жизни представитель правоохранительных органов не получил. Однако женщину совершенно законно обвинили в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Уголовное дело направлено для рассмотрения в Пролетарский районный суд Тулы.