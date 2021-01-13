По предварительным данным, накануне вечером, 12 января, на остановке общественного транспорта, расположенной по ул. Октябрьской мкр. Центральный города Донской Тульской области 24-летний молодой человек поссорился с мужчиной на 10 лет себя старше и нанес ему несколько ножевых ранений в спину и лицо. Потерпевший от этого скончался на месте.На основании проведенного осмотра места происшествия, судебно-медицинской экспертизы, допроса подозреваемого местным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Расследование продолжается.