Ширина путепровода составит 6 полос, как на сегодняшний день. Длина составит более 216 метров.Согласно проекту, будет произведено строительство опор с использованием металлической опалубки, а выступы для установки опорных частей конструкции будут монолитными. Кроме того, железобетонные балки пролетного строения будут опираться на резиновые опорные части. Также во время реконструкции установят чугунные перила.Стоимость выполнения изыскательских и проектных работ составила 17 млн рублей.Перекрывать движение на время реконструкции не будут. Все работы будут производиться в «технологические окна», в основном, в ночное время суток.