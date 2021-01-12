В Туле изменился маршрут автобуса № 5. С 1 января 2021 года он ходит по обновленной схеме:2-й пр. Гастелло - ул. Фучика – пр. М. Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Металлургов - ул. Ложевая - ул. Пролетарская - ул. Советская - ул. Оборонная –ул. Рязанская– Восточный обвод - мкр. Левобережный.Причиной исключения из маршрута части пути по л. Хворостухина, ул. Майской, ул. Бондаренко, ул. Кирова, участку ул. Кутузова стали частые жалобы пассажиров на то, что автобус слишком долго идет в сторону центра и обратно.В настоящее время на указанном участке пути организовано движение автобусов № 138 «Стадион Металлург - дер. Высокое».