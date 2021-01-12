83-летнюю тулячку обманула лже-работница соцслужбы на 355 тысяч рублей.По предварительной информации, женщина пришла к пенсионерке домой и убедила ее, что сейчас якобы проходит проверка денег на фальшивые купюры, после чего предложила отдать все сбережения для теста на подлинность.Забрав деньги, женщина сказала, что проверить деньги необходимо в лаборатории и унесла их с собой, пообещав вернуть после тестирования. Поняв, что лже-соцработник не вернется, обманутая пенсионерка обратилась в полицию.В настоящее время сотрудники тульского МВД выясняют личность преступницы и ее местонахождение. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».