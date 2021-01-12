Таким образом у тульского клуба появился реальный шанс укрепиться освободившимся футболистом. Ранее сообщалось, что положительное решение вопроса аренды без права выкупа уже достаточно высоко. Правда, длительность контракта - всего до конца сезона.Однако в возможный состав «Арсенала» на грядущие вторые и третьи сборы Коновалов пока не включен. Кстати, в текущем розыгрыше РПЛ он провел 6 матчей.Напомним, что в последнем трансферном окне тульский клуб по семейным обстоятельствам покинул полузащитник Мохаммед Кадири, вернувшись в киевское «Динамо».