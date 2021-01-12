Цель Лиги научных квизов – популяризация научного знания и формирование ценностного отношения к интеллектуальному досугу среди молодежи.Каждая викторина – это 30 тематических вопросов по истории, биологии, философии, химии, географии и информатике. Результаты игр фиксируются в сводной рейтинговой таблице, а победители каждого месяца получают призы.По итогам каждого месяца будут подводиться промежуточные итоги и определяться победители месяца. Лидеры декабря уже получили памятные призы: беспроводные наушники JBL, настольную игру «Нефариус» и научно-популярную книгу «Охотники за нейтрино».В январе лучшие игроки месяца получат: за первое место новую настольную игру «Мемология», за второе плазменный шар Тесла, а за третье – культовую игру «Тетрис». Принять участие в играх и побороться за главный трофей – Sony PlayStation 5 может любой житель РФ в возрасте от 16 до 30 лет!Присоединиться к участию в Лиге научных квизов: just-science.ru/sciencequiz. Викторины проходят в рамках просветительского проекта Just science! при поддержке министерства молодежной политики Тульской области и ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.