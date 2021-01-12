В Тульской области почти 1800 человек сделали прививку от коронавируса, 414 из них получили вакцину двукратно. Вакцинация продолжалась и во время новогодних праздников.В настоящее время заболеваемость коронавирусом в регионе остается на стабильном уровне — заболевают около 200 человек в сутки. Тем не менее, 386 коек во всех госпиталях (18%) остается свободным.Также в регионе обеспечен запас лекарств, средств индивидуальной защиты и экспресс-тестов. В ближайшее время в область поступит еще одна большая партия вакцины.Разрабатывается возможность и мобильного проведения прививок в отдаленных населенных пунктах.Кроме этого, в больницы Тульской области закупили еще 304 кислородных концентратора.