9 января 2021 г. на 75 году жизни скончался известный тульский краевед Евгений Маркович Полозов. Он был крупным специалистом военной истории Тульского края, членом Тульского регионального отделения Российского военно-исторического общества, Почётным членом Всероссийского общества охраны природы, старшим научным сотрудником Тульского областного краеведческого музея.Евгений Полозов родился 15 мая 1946 г., в 1968 г. окончил Тульский педагогический институт им. Л.Н. Толстого. С 1970 г. и до последних дней жизни работал в Тульском областном краеведческом музее. Им были созданы несколько коллекций и экспозиций, реализованы различные проекты, в том числе и «Двусторонние немаркированные иллюстрированные почтовые карточки «Туляки-Георгиевские кавалеры Первой мировой войны 1914-1918гг.». Также написал ряд статей, научных публикаций и книг по обороне Тулы в октябре-декабре 1941 года, отмечен различными наградами.Прощание с Евгением Полозовым состоится 13 января в 12.00 у главного входа в крематорий. Адрес 3-е кладбище, Новомосковское шоссе.