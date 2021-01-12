Так, в Хабаровском крае крещенских купаний в 2021 году не будет организовано. Об этом сообщает минздрав региона со ссылкой на оперативный штаб регионального правительства по COVID-19. Предложение отменить крещенские купания поступило от главы регионального Роспотребнадзора, которая объяснила это ростом числа тяжелых случаев коронавируса и невозможностью соблюсти санитарные требования в палатках, где верующие готовятся к омовению.Вместе с тем, по данным на утро 12 января, в Тульской области подобной официальной информации пока не поступало. Ни по линии МЧС, ни по линии Роспотребнадзора. На данный момент возможный запрет может быть обоснован только распоряжением прошедшего накануне заседания регионального оперштаба, согласно которому мораторий на проведение массовых мероприятий в Тульской области с числом участников больше 20 продлен до 28 января.