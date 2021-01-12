Почти 112 тысяч маленьких туляков получили президентские выплаты. Об этом сообщили 11 января на оперативном совещании в правительстве Тульской области.Напомним, что о единовременной выплате в 5 000 рублей детям до 7 лет сообщил Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 17 декабря 2020 года. Те семьи, которые еще не получили эту выплату, могут обратиться с заявлением в Пенсионный фонд России в Тульской области до 1 апреля 2021 года.Также на оперативном совещании сообщалось, что ежемесячные выплаты на детей малоимущих семей от 3 до 7 лет включительно (50% от прожиточного минимума) будут предоставляться и в текущем году.