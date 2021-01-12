Сама поездка больше напоминала безумный квест с самого начала, когда подопечные Александра Перепелкина на весь день застряли в аэропорту. Вылет самолета откладывался несколько раз — вместо 10 утра команда погрузилась в авиалайнер только в 7 вечера.Сама игра для наших волейболисток поначалу складывалась благоприятно. Первые две партии «Тулица» уверенно вела в счете - 25:21, 25:22. Однако потом инициативу перехватили хозяйки площадки, и в оставшихся трех партиях лидировали уже они - 19:25, 12:25, 12:15.В итоге счет поединка «Тулица» - «Динамо» - 2:3.Теперь с 3 победами в 16 матчах тулячки занимают в Суперлиге 13-е место. Следующая, также выездная, игра пройдет 18 января простив петербургской «Ленинградки».