Коммунальные службы Тульской области работают в режиме повышенной готовности в связи с резким похолоданием.Такое решение было принято вчера, 11 января, на оперативном совещании в правительстве региона.Так, главы администраций городов и районов региона должны будут контролировать работу котельных, чтобы не допустить понижения температуры в домах. Также им необходимо следить за полным и своевременным пополнением запасов материалов и оборудования для ремонта систем водоснабжения, чтобы незамедлительно устранять все аварийные ситуации.