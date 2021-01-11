За новогодние праздники с 1 по 10 января сотрудники тульской Госавтоинспекции выявили 14 359 нарушений Правил дорожного движения.Подавляющее большинство из них связано с превышением скорости — 12 179. Кроме этого, 14 человек управляли автомобилем без прав, а 89 было за рулем в нетрезвом виде.Обо всех случаях нарушений ПДД, а также о случаях ДТП жители Тульской области могут сообщать по телефонам региональных дежурных частей:ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54;ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 \\"Крым\\" и М-4 \\"Дон\\"): 32-32-53 или 32-32-54;Телефон горячей линии \\"Нетрезвый водитель\\": 32-38-38;Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7-999-374-36-13.