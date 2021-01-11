В Туле с 3 по 9 января прошел этап детского кубка России по шахматам. В соревнованиях принимали участие 164 юных шахматиста из 38 регионов страны.Кубок разыгрывался раздельно среди мальчиков и девочек по возрастным категориям — до 9 лет, 11 лет, 13 и 15 лет. Каждый турнир состоял из 9 партий, кроме группы девушек до 15 лет — в нем было 7 партий. Всем победителям и призерам вручили грамоты, медали и кубки организаторов.Среди победителей были названы и два подростка из Тульской области: Абросимов Максим из Тулы в номинации мальчиков до 13 лет и Гулькевич София из области в номинации девушек до 15 лет. В своих группах они заняли третьи места.Напомним также, что в нашем регионе этап Детского кубка России прошел в шестой раз в рамках Всероссийского фестиваля по шахматам «Мемориал А.С. Суэтина».