Житель Тульской области заявил об угоне автомобиля, ранее попавшего в ДТП. Такой случай заведомо ложного доноса расследует региональная полиция.По информации УМВД в Богородицке, 59-летний местный житель обратился в отделение с заявлением об угоне принадлежащей ему «десятки». Однако в ходе расследования выяснилось, что мужчина попытался ввести полицию в заблуждение, так как данный автомобиль участвовал в ДТП как раз в то время, когда якобы его угнали у хозяина.Предположительно, мужчина специально сообщил об угоне, чтобы скрыть своё участие в аварии, в которой никто не пострадал. Сейчас районная полиция выясняет все детали происшествия.