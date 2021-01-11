Завтра, 12 января, команда начнет первый сбор в турецком Белеке, который продлится по 24 января. Следом,с небольшими перерывмми последуют еще два: 28 января - 7 февраля и 11 - 26 февраля.Помимо тренировок «Арсенал» проведет 7 контрольных матчей, а в период последнего сбора встретится в 1/8 финала Кубка России с питерским «Зенитом».Перед началом второй половины чемпионата наша команда занимает 14 место в турнирной таблице с 3 победами, 11 поражениями и 5 играми, проведенными в ничью. А первая игра в этом году красно-желтым предстоит на выезде с «Сочи» 27 февраля.