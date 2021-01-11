2020-й год в Тульской области, напряду с общенациональным 75-летием Победы, прошел под «знаменем» 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. Год наступивший же несет сразу несколько круглых дат регионального масштаба.Так, официально признанный год основания областного центра — 1146-й, то есть туляки по осени будут праздновать 875-летие своего города. В связи с этим, предполагается, что в ближайшее время стартует ряд культурных мероприятий — запланированы историко-краеведческие конкурсы для школьников, тематические выставки в музеях и многое другое.Не останется без внимания и еще одна знаменательная дата: 45-летие присвоения Туле почетного звания «Город-Герой». Указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан 7 декабря 1976 года. Однако сама награда, символизирующая это — медаль «Золотая звезда» - добралась до Тулы только в конце января следующего года, во время визита сюда генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.И, наконец, в последнем месяце грядет 80-летие обороны Тулы в годы в Великой Отечественной войны. В рамках этой даты также запланировано множество мероприятий. Предполагается даже возвести Музей обороны на территории парка «Патриот».