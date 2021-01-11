В Тульской области осудили 22-летнего парня за убийство подростка кастетом. Обвинительное заключение вынес местный районный суд.Как было установлено в ходе следствия и суда, в декабре 2019 года 22-летний житель Узловой в ходе ссоры ударил несовершеннолетнего кастетом по голове, от чего юноша скончался через несколько дней в больнице. По заключениям врачей, к смерти привела черепно-мозговая травма.Виновного по вердикту суда жителя Узловой приговорили к 8,5 годам исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.