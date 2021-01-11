10 января скончался артист Тульского областного театра юного зрителя Петр Зырянов.Артист родился в Новосибирской области, закончил Московский государственный университет культуры. В Тульском областном театре юного зрителя работал с 1983 по 1997 г. , а потом — с 2015.Среди его ролей - Фамусов из комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума», Простаков из комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль», царь Салтан в постановке сказки А.С. Пушкина и многие другие работы в детских и юношеских спектаклях.Соболезнования и слова искренней скорби родственникам и близким выражают коллеги и сотрудники театра.