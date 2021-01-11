День ото дня температура воздуха будет снижаться. Если сегодня, 11 января, в Туле днем столбики термометров едва ли поднимутся выше -8 градусов, то уже завтра метеорологи предсказывают понижение температуры до -10.Пик холода придется на ночь с пятницы на субботу — до -19 градусов. При этом сильных осадков не ожидается.А вот крещенских морозов так и вовсе не прогнозируют. После субботнего похолодания вновь «разогреет» до минус 5-6 днем, так что 19 января, по предсказаниям синоптиков, будет вполне комфортно — до -5 в светлое время суток и всего -7 ночью. Вероятность осадков — минимальна.