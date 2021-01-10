Завтра, 11 января, в Туле на ряде улиц отключат электричество из-за проведения различного рода работ, в том числе и по обрезке деревьев и перетяжке проводов.Так, с 9:00 до 16:00 электроэнергии не будет в домах по адресам:Мясново: Парашютный пр-зд, 36; ул. Кабакова, 79, 38-б; ул. М. Жукова, 14; 12-й пр-зд, 24; ул. Дружбы, 32;п. Южный: ул. Шахтёрская, 1, 3, 5-а; пр-зд Шахтёрский, 4, 9; ул. Автомобилистов, 12, 18, 10, 11, 23, 6-а; п. Угольный: ул. Кирпичная, 1-15, 9-а, 27-а;ул. Колетвинова, 25-37 (нечётн.); ул. Пионерская, 52-70 (чётн.), 70-а, 37-61 (нечётн.); ул. Староникитская, 73-а, 73-б;ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.); ул. Колетвинова, 8-23; ул. Оборонная, 27; ул. Пионерская, 54; ул. Войкова, 22-а;Демидовская пл., 4-16 (чётн.), 13, 15;Мясново: ул. Дружбы, 3, 5, 7; Парашютный пр-зд, 9-15 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 1-а-з, 3; ул. Тихмянова, 10, 12, 4, 6, 16, 2-ж, 9, 1-а, 1-б, 2-а-г; 16-й пр-зд, 24, 27; 17-й пр-зд, 29, 30, 28; 18-й пр-зд, 66-92 (чётн.), 78-а, 45-б, 51-б, 51-а, 39-71 (нечётн.); 7-й Полюсный пр-зд, 47, 49, 51; 5-й Полюсный пр-зд, 28, 30-а, 32, 51, 33-47 (нечётн.).