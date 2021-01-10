В одном из интернатов Тульской области подрались две сотрудницы. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.По их словам, конфликт случился вечером 8 января в Дубовской школе-интернате Узловского района области. Тогда произошла ссора между уборщицей и поваром этого учебного заведения из-за того, что одна из сотрудниц была на рабочем месте в нетрезвом виде.Также имелись сообщения, что у нетрезвой работницы в руках был нож, но в настоящее время никакого ножевого ранения полиция не подтверждает.После ряда сообщений в прессе и социальных сетях правоохранительные органы региона проводят соответствующую проверку.