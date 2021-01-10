В Новомосковске перевернулся микроавтобус: пострадали 5 человек.По предварительным данным, около 20:00 вечера 36-летний мужчина, поворачивая налево на перекрестке на зеленый свет не пропустил микроавтобус Volkswagen Transporter, за рулем которого был 40-летний мужчина.От удара Volkswagen свалился в кювет и опрокинулся, от чего пострадали 5 его пассажиров, в том числе и 14-летняя девочка.Тульская Госавтоинспекция подчеркивает, что водитель микроавтобуса не занимался коммерческой перевозкой и не находился в момент аварии на маршруте.