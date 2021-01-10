Под Тулой в столкновении трех машин пострадал подросток. Авария случилась вечером 9 декабря.По предварительным данным, в субботу около 17:30 под Тулой 19-летний молодой человек, будучи за рулем ВАЗ-2115, не уступил дорогу на перекрестке Renault Duster, за рулем которого был 59-летний мужчина. Затем парень вырулил на полосу встречного движения, где врезался во встречный автомобиль Hyundai HD 72 – им управлял 34-летний мужчина.В таком массовом столкновении пострадал водитель Renault Duster и его 17-летний пассажир. Их увезли на «скорой» в больницу.