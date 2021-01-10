За новогодние праздники Туле 7 водителей перевозили маленьких детей без детского кресла. Сотрудники ГИБДД проверили более ста автомобилей в городе.Госавтоинспекция еще раз напоминает водителям, что согласно правилам дорожного движения, перевозить детей до 7 лет на любом сидении, а с 7 до 11 лет – на переднем сидении предписывается исключительно в детских креслах или удерживающих устройствах. Невыполнение этого не только чревато административной ответственностью, но и создает реальную угрозу жизни и здоровью маленьких пассажиров.