Стали известны подробности аварии вечером 9 января под Тулой.По предварительным данным, ДТП случилось около 18:40. 55-летний мужчина не справился с управлением Nissan Tiida в сложных погодных условиях, отчего автомобиль вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с LADA Granta, за рулем которой был 47-летний мужчина. После обе машины столкнулись с автомобилем «ВАЗ 21104», которым управлял 22-летний парень.В жесткой аварии водитель Nissan Tiida и его 54-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Водителя LADA Granta и его 53-летнюю пассажирку отвезли в больницу с различными травмами.