Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации.Так, сегодня, 10 января дежурный по городу - заместитель начальника главного управления по Центральному ТО по жизнеобеспечению Вадим Новиков.Кроме этого, в случае чрезвычайной ситуации туляки могут обращаться к дежурным по районам:Центральный – заместитель начальника главного управления по Центральному ТО по жизнеобеспечению Вадим Новиков;Зареченский – заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству ГУ по Зареченскому ТО Александр Сивунов;Привокзальный – начальник главного управления по Привокзальному ТО Евгений Пятисоцков;Пролетарский – заместитель начальника ГУ по Пролетарскому ТО по социальной политике Виктор Панов;Советский – заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству ГУ по Советскому ТО Николай Комаров.Также по всем вопросам жители города могут обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер доступен только со стационарного телефона).