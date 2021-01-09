Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий заболел коронавирусом. Ранее сообщалось, что он не присутствовал на Рождественском богослужении в Успенском соборе на площади Ленина в Туле. В настоящее время священнослужитель находится в больнице.Митрополиту Алексию 67 лет. Свой сан он получил в 2009 году, а с 2011 – возглавляет Тульскую митрополию и епархию. Священнослужитель имеет многие церковные и светские награды. 21 мая 2015 года президент Российской Федерации Владимир Путин наградил митрополита Алексия орденом Почёта.