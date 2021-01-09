В Тульской области ожидается метель, из-за чего возможно осложнение ситуации на дорогах. В такое время любая дорожная ошибка может привести к трагическим последствиям. Тщательно соблюдайте правила дорожного движения, избегайте резких маневров и торможений, соблюдайте скоростной режим.Также необходимо повышенное внимание на дорогах вне населенных пунктов и в местах возможного появления пешеходов: на перекрестках, около остановок и зебры. А неопытным и начинающим водителям лучше вообще воздержаться от поездок.При возникновении любой аварийной ситуации обращайтесь по телефонам дежурных частей тульской Госавтоинспекции:ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07 или 32-95-54;ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 \\"Крым\\" и М-4 \\"Дон\\"): 32-32-53 или 32-32-54.