Тульские музеи приглашают жителей и гостей региона провести последний выходной день на разных мероприятиях.Так, Музей купеческого быта в Епифани 10 января в 12:45 и 14:15 проведет мастер-класс «Рождественский ангел». Его участники вспомнят традиции празднования Рождества в царской России, бытовавшие в купеческих семьях, и смастерят тряпичную куклу.Историко-мемориальный музей Демидовых предлагает пройти «Новогодний квест в Оружейной слободе». Допускаются дети старше 6 лет. Цена билета – 150 рублей. Необходима предварительная запись.Музей Декоративно-прикладного и современного искусства с 11:00 до 17:00 приглашает на мастер-класс «Филимоновская игрушка» лепка/роспись. Мероприятие проводится каждый час по мере комплектования групп. Допускаются дети старше 6 лет. Стоимость мастер-класса – 300 рублей.Тульский музей изобразительных искусств приглашает на музейный квест «Новогодний калейдоскоп». С собой родителям можно взять детей старше 6 лет. Стоимость мероприятия - +100 рублей к цене входного билета.Также 10 января последняя возможность пройти квесты в Тульском военно-историческом музее: «Ключи от города» (6+), «Тайны старого чемодана» (6+), «Солдатские письма» (12+). Стоимость билетов для взрослых – 200 рублей, пенсионерам, студентам и школьникам – 150 рублей.