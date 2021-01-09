8 января 2021 года на 91-м году жизни скончался заслуженный учитель Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны Лейтин Александр Юрьевич.Во время войны Александр Лейтин потерял своего отца, а сам с матерью и сестрой оказался в эвакуации, где вместе со своими сверстниками трудился в тылу для Победы. Александр Юрьевич много лет работал учителем музыки в средней школе № 19 (Центр образования № 32). Он же стал и организатором детского хора, который много раз был лауреатом вокальных конкурсов и даже вызывал интерес Дмитрия Кабалевского.За большие достижения в педагогической и общественной деятельности 28 ноября 1991 года Александр Юрьевич был удостоен почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Его ценили руководители и коллеги, любили и уважали многочисленные ученики.