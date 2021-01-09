Тульский Роспотребнадзор проверил соблюдение в области мер по недопущению распространения коронавируса.Так, за новогодние праздники специалисты ведомства проинспектировали 61 учреждение, в числе которых были учреждения культуры, общественные места, кафе и рестораны, торговые центры, гостиницы точки продажи продуктов и иных товаров и др.По итогам проверки 7 ответственных лиц за выявленные нарушения привлекли к ответственности. Из них 3 предприятия общественного питания в Туле, два магазина в Донском и Щекине и дом культуры в Тепло-Огаревском районе.Возбуждены соответствующие административные дела.