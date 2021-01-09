Детский хирург Евгений Котик скончался в Туле 7 января. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук Евгений Борисович Котик более 40 лет оперировал детей. Он окончил Ивановский государственный медицинский институт, затем прошел ординатуру во Втором Московском медицинском институте им. Н.И. Пирогова.С 1975 года Евгений Борисович был сначала простым хирургом, а затем заведующим хирургическим отделением Тульской областной детской больницы, с ответственностью, внимательностью и высоким профессионализмом спасая жизни тысячам маленьких детей.Евгений Котик скончался скоропостижно на 71 году жизни.