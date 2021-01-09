В Тульской области в ДТП пострадала 78-летняя пенсионерка. В результате столкновения двух иномарок госпитализировали два человека.По предварительной информации, 8 января около 12:05 под Алексином 45-летняя женщина, будучи за рулем Volkswagen Polo, превысила скорость и не справилась с управлением автомобиля. Машина вылетела на полосу встречного движения, где столкнулась с Renault Logan, за рулем которого была 25-летняя девушка.В результате аварии пострадала водитель Renault и ее 78-летняя пассажирка. Также сильные травмы получила сама виновница аварии – ее и пенсионерку доставили в больницу.