Все выходные и новогодние праздники в Туле дежурят представители городской администрации.Сегодня, 9 января, в случае чрезвычайной ситуации туляки могут обращаться к заместителю начальника главного управления по благоустройству – начальнику отдела по благоустройству ГУ по Советскому территориальному округу Николаю Комарову.Также назначены дежурные по районам города:Центральный: заместитель начальника главного управления по благоустройству – начальник отдела по благоустройству Дмитрий Городничев;Зареченский: заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Татьяна Горшкова;Привокзальный: заместитель начальника главного управления по благоустройству - начальник отдела по благоустройству Игорь Ватулин;Пролетарский: заместитель начальника главного управления по жизнеобеспечению Иван Яковлев;Советский: заместитель начальника главного управления по социальной политике Ольга Мальцева.По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 (короткий номер доступен только при наборе с городского телефона).