В Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения 06 января 2021 года тела мужчины с признаками насильственной смерти.По предварительным данным, в дневное время 06 января 2021 года в одном из домов, расположенном на проспекте Ленина города Тулы 30-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры со своим 60-летним знакомым, причинил ему ножевые ранения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия.На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственного отдела по Центральному району города Тулы, сотрудники отдела криминалистики следственного управления.В настоящее время местонахождение подозреваемого установлено, он задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, а также следователем будет подготовлено ходатайство об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде заключения под стражу.Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены ряд экспертиз, допрашиваются свидетели произошедшего, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.Расследование уголовного дела продолжается.