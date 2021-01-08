С 1 января 2021 года появились новые правила охоты на пушных животных. Теперь разрушение плотин и хаток для установки самоловов, а также раскопка нор для оказания помощи собакам, находящимся в норе, разрешена лишь частично. Охота на волка, лисицу, енотовидную собаку может проходить в любые сроки при наличии разрешения на добычу любого вида животного, но при условии, что охотнику вписали в разрешение на добычу вышеперечисленные виды.Сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы при поддержке ОМОН Управления Росгвардии по Тульской области были проведены профилактические беседы с охотниками по выявлению, предупреждению и пресечению нарушений, связанных с правилами проведения охоты и оборота оружия.В Тульской области осенне-зимний сезон охоты на пушных животных начался 15 ноября прошлого года. В этот период браконьеры особенно активны. Сезон охоты продлится по 28 февраля 2021 года включительно. Кроме того, продлена охота на копытных животных по 10 января 2021 г. Нарушений законодательства в сфере оборота оружия и правил проведения охоты в период проведения данной проверки выявлено не было.