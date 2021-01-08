Новогоднее представление прошло в виде урока, который для детей провели старшеклассники Тик и Ток и Дед Мороз. С помощью волшебного сундука дети побывали на севере, в пустыне и даже джунглях, а также перенеслись во времени, оказавшись на улицах старой Тулы, где познакомились с тульскими ремесленниками. Театрализованное представление сопровождалось светомузыкальным и лазерным шоу. В захватывающем действе дети попробовали различные приемы, которыми пользуются волшебники «Добродея», и успешно сдали экзамен в школе волшебников.Следующее новогоднее представление «Школа волшебников «Добродей» для всех желающих пройдет 9 января. Действует предварительная запись по телефонам: +7 (4872) 35-25-00, +7 (953) 199-71-88.