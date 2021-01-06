В Туле в Рождественскую ночь, с 6 на 7 января, изменится график работы общественного транспорта. Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации.Так, некоторые маршруты автобусов и трамваев продлятся до 03:30.Автобусы:№ 16 «Областной роддом - Московский вокзал» (2 единицы);№ 44 «Площадка - пос. Рождественский» (1 единица);№ 50 «ул. Седова - ул. Новомосковская» (2 единицы);№ 62 «пос. Прилепы - ул. Ген. Маргелова - Детская обл. больница» (2 единицы);№ 65 «Малые Гончары - стадион Металлург» (2 единицы).Трамваи:№ 9 «Московский вокзал-ст-н «Металлург» (1 единица);№ 14 «пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика» (1 единица).