Сотрудники полиции продолжают мероприятия по проверке соблюдения требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, а также профилактике и пресечению нарушений в этой сфере.Полицейские напоминают жителям Тульской области о необходимости использования средств индивидуальной защиты на объектах розничной торговли и местах общего пользования, общественном транспорте и на его остановках.Также в регионе организованы мероприятия по проверке соблюдения режима самоизоляции лицами, на которых распространяется такое требование Роспотребнадзора.Подобные проверки полиция осуществляет ежедневно. При выявлении нарушений в рамках полномочий принимаются соответствующие меры, предусмотренные действующим законодательством.