С начала 2021 года в Тульской области на прием к врачу в поликлиники обратились 14 тысяч пациентов, 6 тысяч человек врачи посетили на дому. Также в регионе сформирован запас лекарств, экспресс-тестов и средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил министр Тульской области Алексей Эрк 6 января на совещании по оперативной обстановке в регионе.Также было отмечено, что в этом году впервые региональные поликлиники работают в новом формате. С 1 января время работы учреждений – с 9:00 до 15:00. В это же время в работают и колл-центры. Для их функционирования привлечены волонтеры. С 8:00 до 20:00 работает телефон горячей линии регионального минздрава.Кроме того, в Тульской области по-прежнему продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию, лаборатории продолжают работать в штатном режиме.В стационарах плановая помощь сохранена в полном объеме, в поликлиниках по графику ведут прием узкие специалисты, проводятся диагностические исследования.