6 января в Туле в течение дня проводится уборка улично-дорожной сети. С городских улиц, парковочных пространств и магистралей продолжается вывоз снега. В день всего в работах были задействованы 84 единицы стпецтехники.Кроме того, в связи с проведением праздничных богослужений в областном центре подъездные пути к храмам Тулы и прилегающие к ним территории обработают противогололедными средствами.Также в период новогодних праздников в территориальных округах города ежедневно выполняются работы по сбору мусора, веток, шин, опиловке деревьев, удалению поросли, уборке детских площадок, территорий вокруг контейнерных площадок, а также производится обработка территорий противогололедными материалами, осуществляется ликвидация стихийных свалок, удаление незаконной рекламы и другие работы.