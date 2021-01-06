В Донском Тульской области 35-летний ранее судимый житель Узловой пытался доставить в исправительную колонию наркотики с помощью арбалета.Арбалет сотрудники исправительного учреждения обнаружили у курьера прямо в руках, а к стреле был привязан сверток с неизвестным веществом. Такой же сверток был найдет у стрелка в кармане. В результате проведенной экспертизы стало установлено, что в полимерных свертках находился 31 грамм запрещенного вещества – марихуаны.Сам задержанный пояснил, что на преступление его уговорил один из осужденных ИК №5, который в данный момент отбывает там наказание.В настоящее время сотрудники оперативного отдела проверяют информацию о причастности осужденного к организации канала доставки наркотического вещества в колонию. Получателю грозит дисциплинарное взыскание, а арбалетчику – уголовное наказание.