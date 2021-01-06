В период новогодних праздников отделения МРЭО ГИБДД по Тульской области работают по измененному графику. Региональная Госавтоинспекция информирует жителей региона об изменениях в режиме работы с 1 по 10 января 2021 года.6 января с 9:00 до 18:006 отделение (г. Алексин);9 отделение (г. Киреевск);11 отделение (г. Суворов)7 января – выходной8 января с 9:00 до 18:006 отделение (г. Алексин);9 отделение (г. Киреевск);11 отделение (г. Суворов)9 января с 9:00 до 18:001 отделение (192 км. а/д М-2 «Крым»)8 отделение (г. Ефремов)10 отделение (г. Новомосковск)10 января с 9:00 до 18:007 отделение (г. Донской)12 отделение (г. Щекино)Обед – с 13:00 до 14:00